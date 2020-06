Ludovic Orban ”a deschis” o ancheta in interiorul PNL, dupa ce in presa a ajuns o poza de la ziua sa, cand in biroul de la Palatul Victoria a organizat o petrecere in toata regula, cu alcool, țigari și fara respectarea condițiilor de distanțare sociala.

Premierul a vrut sa afle cine este cel care a dat presei poza care l-a putea costa postul. Orban a avut aproximativ 40 de invitați la mega-petrecerea sa, iar acum a aflat cine este ”turnatorul”. Deși inițial s-a vehiculat numele lui Ionel Danca, apoi cel al lui Ben-Oni Ardelean, apoi cel al unui chelner, se pare ca adevaratul faptaș este…