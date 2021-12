SURSE: Ludovic Orban anunță înființarea propriului partid (EXCLUSIV) Fostul președinte al PNL urmeaza sa anunțe astazi public inaintarea demersurilor pentru inființarea propriului partid, dupa ce in urma cu o luna a demisionat din PNL. Fostul lider liberal face in șfarșit cunoscut in fața presei, peste cateva ore, ca in Parlamentul Romaniei va fi prezent un nou partid parlamentar, potrivit unor informații oferite pentru Puterea.ro, in exclusivitate, de surse politice apropiate de Ludovic Orban. Este de așteptat ca alaturi de acesta sa vina in noua formațiune și cei 15 liberali demisionari din grupul PNL, noua formațiune, urmand a deveni al 5-lea partid parlamentar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

