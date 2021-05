Intalnire la nivel inalt in randul social – democraților, la acest sfarșit de saptamana: se reunesc la Brașov pentru a pregati moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Surse din interiorul partidului au declarat ca mai mulți lideri PSD se vor afla fața in fața in acest week-end la Brașov, pentru a pune la punct tema și calendarul moțiunii de cenzura, in condițiile in care actuala sesiune parlamentara se apropie de sfarșit. De altfel, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat in repetate randuri ca partidul pe care il reprezinta va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului in aceasta…