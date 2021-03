Stiri pe aceeasi tema

- Studiul a fost axat pe inceperea tratamentului pentru persoanele nespitalizate, imediat dupa ce au fost confirmate cu Covid-19, insa asupra unor pacienți cu risc ridicat de a dezvolta forme severe ale bolii. Anticorpii monoclonali pot juca un rol cheie in protejarea persoanelor mai puțin receptive la…

- Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a decis, cu unanimitate de voturi, sa sustina la viitorul congres al Partidului National Liberal candidatura actualului presedinte al formatiunii, Ludovic Orban, pentru un nou mandat in aceasta functie. „Impreuna cu membrii si colegii mei din PNL Iasi voi sustine…

- Echipa a doua a lui Gigi Becali intalnește Steaua, in Liga 3, intr-un meci care poate fi crucial pentru promovare. Suporterii sunt in fața stadionului și scandeaza, potrivit Realitatea Plus. Valeriu Gheorghița a marturisit daca ar recomanda vaccinarea cu serul AstraZeneca unor apropiați In prezent,…

- Soțul ei sustine ca femeia, in varsta de 55 de ani, a avut reacții adverse grave similare cu cele ale otravirii. Valeriu Gheorghița a marturisit daca ar recomanda vaccinarea cu serul AstraZeneca unor apropiați „Se plangea, dupa prima doza de vaccin, ca ii este frig. Un cadru medical a spus ca…

- Incepe etapa a treia a campaniei de vaccinare in noua localitați din Romania, in care rata de incidența a COVID-19 este de peste 4,5 la mie. Lista localitaților este aceasta: Alba Iulia Timișoara Brașov Sanpetru (județul Brașov) Baia Mare Zalau Petroșani Cluj-Napoca Giurgiu „In aceste localitați va…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghița, a anunțat duminica seara la Antena 3, ca a solicitat autoritaților abilitate creșterea pragului de varsta la 65 de ani pentru administrarea vaccinului AstraZeneca. In prezent, in Romania, administrarea vaccinului AstraZeneca…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghița, a declarat duminica la Antena 3 ca autoritațile și-au propus sa vaccineze toți profesorii intr-o saptamana. „Ne-am propus ca intr-o saptamana sa finalizam vaccinarea cu prima doza e personalului din invatamant. Eu cred…