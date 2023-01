Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Elevilor se opune "cu fermitate" admiterii in liceu in mod descentralizat in forma care a fost prezentata zilele trecute, pe motiv ca va aduce dupa sine "o multitudine de probleme", precum "diferente" intre copii, segregare scolara

- Elevii care incep ciclul gimnazial vor avea parte de schimbari uriașe la finalul celor patru ani. Noua Lege a Educației propune acum reintroducerea admiterii la liceu, din anul 2028. Acest lucru inseamna ca invațaceii ar putea da un examen separat de Evaluarea Naționala, iar in urma notei vor intra…

- Bacalaureatul ar putea avea o noua structura. Examenul maturitații va include o proba de „competențe de baza complementare”, sustinuta in timpul anului scolar, potrivit noul proiect de lege pregatit de ministrul Educatiei Ligia Deca. Proiectul de lege prevede ca elevii de clasa a XII-a sa sustina noi…

- Elevii care incep clasa a cincea anul viitor vor avea parte de schimbari uriașe la finalul celor patru ani de gimnaziu. Noua Lege a Educației propune reintroducerea admiterii la liceu, din 2028. Asta inseamna ca elevii ar putea da un examen separat de Evaluarea Naționala, pe baza caruia vor obține un…

- Cand incepe școala in anul 2023. Structura anului școlar, cu vacanțe și examene. Detalii pentru elevi Elevii sunt in vacanța de iarna, ce dureaza doua saptamani. Au intrat in vacanța de sarbatori, din 23 decembrie și vor reveni la cursuri de luni, 9 ianuarie. In total sunt 17 zile libere, inclusiv perioada…

- Elevii care obțin nota maxima la examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala vor primi mai mulți bani din partea statului, dupa ce Guvernul a decis sa majoreze sumele propuse de Ministerul Educației. Prin urmare, elevii care obțin media 10 la Evaluarea Naționala vor primi un stimulent financiar…