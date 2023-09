Stiri pe aceeasi tema

- Economie Firmele fiului primarului din Caracal, conectate, prin achiziții directe, la bani publici in Teleorman / Una dintre ele, este cea implicata in explozia de la Crevedia august 30, 2023 11:43 Exploziile ce au avut loc sambata, 26 august, in localitatea Crevedia au scos la lumina un intreg lanț…

- Marcel Ciolacu, premier si presedinte al PSD, a transmis marti, 29 august, ca propune excluderea primarului din Crevedia in urmatorul Consiliu Politic Național."Voi propune excluderea primarului din Crevedia in urmatorul Consiliu Politic Național, de la sfarșitul saptamanii", a scris Marcel Ciolacu,…

- Toate instalatiile de depozitare si comercializare a carburantilor, inclusiv GPL din tara vor fi controlate de luni, 28 august, potrivit unui anunt al Guvernului, citat de News.ro.Premierul Marcel Ciolacu a dispus inceperea unui control la nivel national cu privire la indeplinirea conditiilor de autorizare,…

- Reprezentanții firmei Flagas SRL, care gestionau stația GPL din Crevedia, au reacționat dupa exploziile de sambata, in care și-au pierdut viața doua persoane și au fost ranite alte zeci de persoane. Intr-un comunicat semnat de Ionuț Doldurea (fiul primarului din Caracal) și Cosmin Stinga se precizeaza…

- Firme precum Flagas, Criana Gas, Dolchimex, Dolgas și Rombeer Cringașu au vandut gaz, motorina și benzina pentru 35 de primarii. 10 sunt PNL, 25 sunt PSD. Sunt 386 de contracte – doar direct cu primariile, dar la acest numar se adauga și alte cateva sute cu instituții din subordinea lor, precum școli…

- Patronul care deține majoritatea din acțiunile firmei Flagas SRL, din care face parte stația GPL din Crevedia care a explodat sambata seara, este Ionuț Doldurea, fiul primarului PSD din Caracal. ISU Dambovița a pecizat ca stația nu mai avea autorizație se securitate la incendiu din 2020.

- Stația GPL care a explodat din Crevedia aparține fiului primarului din Caracal, Ion Doldurea. Firma se numește Flagas SRL și administreaza, dupa toate informațiile, o stație GPL dezafectata, folosita ca depozit de gaz. Conform datelor obținute de Digi24, la Crevedia s-ar fi aflat 6 cisterne GPL, fiecare…