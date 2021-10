Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat miercuri, 27 octombrie, ca premierul desemnat, Nicolae Ciuca, are mandat sa negocieze cu reprezentanții USR, foștii parteneri de coaliție, pentru formarea noului guvern, relateaza News.ro . Declarația lui Cițu vine dupa mai multe zile in care acesta a exclus…

- Dacian Cioloș, premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, a declarat, joi seara, intr-o emisiune la TVR1 ca ar vrea sa schimbe actuala structura a cabinetului, cu mai puține ministere, dar spune ca nu iși va putea pune in aplicare planul din cauza crizei. ”Nu e deloc exclus sa pastram structura…

- Dacian Cioloș, premierul desemnat al Romaniei, incepe miercuri negocierile cu liderii partidelor politice in incercarea de a obține o majoritate pentru formarea noului Guvern. Timpul este scurt: doar 10 zile are la dispoziție pentru a numi un nou Executiv și pentru a-l prezenta in Parlament. Dacian…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, in intalnirea cu diplomații romani, ca va fi gasita „o soluție buna” pentru actuala criza guvernamentala. „Vom gasi o soluție buna și pentru aceasta criza. Romania continua sa fie o țara stabila. Va garantez ca vom gasi cele mai potrivite soluții pentru…

