- Președintele Klaus Iohannis are la aceasta ora o intalnire cu premierul propus, Florin Cițu și cu liderii partidelor parlamentare care vor forma o viitoare coaliție guvernamentala. Potrivit unor surse politice citate de Digi24.ro, Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor disuta cu președintele…

- Președintele Klaus Iohannis i-a convocat, in aceasta dimineața, ora 9.00, pe Florin Cițu, propunerea PNL pentru funcția de premier, pe liderul PNL Ludovic Orban, precum și pe copreședintele USR PLUS, Dan Barna, au declarat surse politice pentru Antena 3. La intalnirea programata in aceasta dimineața…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește, miercuri, cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta propunerile de premier desemnat ale Partidului Național Liberal.Surse din partid au declarat pentru Digi24.ro ca Orban a plecat la Cotroceni cu trei nume: Nicolae Ciuca, Florin Cițu și Marcel Boloș.Din…

- Președintele Klaus Iohannis a confirmat oficial, la ultima conferința de presa la Cotroceni, ca Romania se indreapta spre un guvern format din PNL și USR/ PLUS, mesaj transmis și la intalnirea informala de marți seara cu liderii liberali, informeaza g4media.ro . La cum arata sondajele acum, cele doua…

- Președintele Klaus Iohannis a confirmat oficial, la ultima conferința de presa la Cotroceni, ca Romania se indreapta spre un guvern format din PNL și USR/ PLUS, mesaj transmis și la intalnirea informala de marți seara cu liderii liberali. La cum arata sondajele acum, cele doua partide vor putea forma…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat miercuri, de la ora 15:00, o noua sedinta de evaluare a modului de gestionare a pandemiei de COVID-19, la care au fost invitati sa participe premierul Ludovic Orban, ministrul Sanatatii Nelu Tataru si secretarul de stat in MAI Raed Arafat.

- Președintele Klaus Iohannis a facut vineri apel la români sa respecte și noul set de reguli impuse de guvern, precizând ca masurile luate în octombrie s-au dovedit a fi eficiente, înregistrându-se o plafonare a numarului de noi cazuri de infectare cu coronavirus. „Avem…

- Președintele Klaus Iohannis va avea miercuri o ședința de lucru, de la ora 15:00, pe tema fondurilor europene. La ședința participa premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri din cabinet. Dupa ședința, la ora 18:00, președintele va susține conferința saptamanala de presa.