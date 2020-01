Surse: Iohannis i-a cerut premierului Ludovic Orban sa candideze la Primaria Capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis i-a cerut, vineri, premierului Ludovic Orban, sa candideze la Primaria Capitalei, aceasta varianta fiind considerata singura șansa reala a PNL impotriva Gabrielei Firea, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate discuțiilor. O eventuala candidatura ar reprezenta exit-ul…

- 2020 este, ca si 2019, un an electoral cu doua runde de alegeri. Romanii vor iesi la vot, la alegerile locale din vara, pentru a-si vota primarii si la alegerile parlamentare din toamna, pentru a decide cine ii va reprezenta in noul Legislativ.Partidele se pregatesc pentru doua campanii electorale:…

- Edilul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, i-a propus prim-ministrului Ludovic Orban sa candideze pentru un mandat la Primaria Capitalei, dar i-a transmis o replica si ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, dupa ce acesta a declarat ca traficul in Capitala este "infernal". …

- Update, ora 17:00: In urma ședinței de la ora 17:00, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat in calitate de prim-ministrul pe Ludovic Orban, președinte PNL. Ludovic Orban trebuie sa prezinte in zece zile lista Guvernului pentru a obtine votul de investitura al Parlamentului. La final, Presedintele…