SURSE: Iohannis a jucat golf la Pianu de Jos în ziua în care se comemorau 6 ani de la Colectiv Conform unor surse G4media , Klaus Iohannis ar fi fost sa joace golf, ieri, in ziua in care se comemorau 6 ani de la tragicul incendiu de la Colectiv. Președintele nu a fost prezent la comemorare pentru prima oara in ultimii 6 ani. Tot in aceasta saptamana președintele a fost fotografiat in timp ce vizita piramidele din Egipt, profitand de faptul ca se afla intr-o vizita oficiala. Președintele Klaus Iohannis ar fi jucat, sambata, o partida de golf in localitatea Pianu de Jos, din județul Alba. Potrivit surselor citate, șeful statului ar fi ajuns la clubul de golf in jurul pranzului, impreuna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

