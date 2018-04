"De la inceputul anului si pana astazi nu ne-au dat niciun ban pentru reteaua de interes national numita reteaua de observatoare seismologice. Este o suma aferenta lunii ianuarie, februarie, martie, aprilie si o parte din decembrie, pe care nu vor sa ne-o deconteze. Directorul si cu directorul general, cu contabila, au fost la ministru, s-a dat dispozitie sa se plateasca, nu s-a platit nimic. Reteaua acopera toata tara, avem la Vrancioaia, la Plostina, la Muntele Rosu, la Carcaliu, la Targusor, in Oltenia, in depresiunea Hateg, la Deva, in Muntii Apuseni, in nord in Maramures, Crisana", au…