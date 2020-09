Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de inițiativa pentru inregistrarea candidatului Andrei Nastase, președintele Platformei Demnitate și Adevar, a depus astazi semnaturile la Comisia Electorala Centrala. Este primul candidat care a reușit sa adune deja semnaturile necesare.

- Reprezentantii unui grup civic propun ca la functia de presedinte sa fie inaintat un candidat fara de apartenenta la vreun partid si care sa reprezinte si segmentul de dreapta si de centru. Acestia considera ca cea mai potrivita candidatura este cea a fostului deputat si fost vicepremier, Constantin…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a stabilit plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate in contul bancar „Destinat grupului de inițiativa” pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova in cadrul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 in marime de 994 250,00…

- Formațiunea „Partidul Nostru” și-a inregistrat grupul de inițiativa la Comisia Electorala Centrala, pentru a stringe semnaturi in favoarea lui Renato Usatii, pentru acesta din urma sa poata participa la alegerile prezidențiale. Usatii spune ca iși dorește niște alegeri curate și libere, transmite unimedia.info.…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca incepand de astazi, 1 septembrie 2020, grupurile de inițiativa pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova pot depune documentele necesare pentru inregistrare la CEC.

- CHIȘINAU, 14 aug - Sputnik. Președintele Igor Dodon a declarat astazi ca poziția lui ferma este ca alegerile prezidențiale trebuie sa aiba loc pe 1 noiembrie și ca scrutinul nu trebuie amanat. © Sputnik / Rodion Proca Igor Dodon a comentat protestul cu tractoare al agricultorilor Șeful statului…