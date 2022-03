Stiri pe aceeasi tema

La doua saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, prețurile produselor agricole cheie produse in regiune au crescut vertiginos, arata o analiza CNN citata de Mediafax.

O caravana formata din 15 vehicule, inclusiv autoturisme si furgonete, care a plecat joi din Catalonia (Spania), cu medici si ajutoare pentru refugiatii de razboi din Ucraina, va ajunge vineri la Timisoara, de unde va prelua pana la 70 de refugiati care doresc sa ajunga in Spania.

Armata belarusa a intrat, astazi, in Regiunea Cernigovșсina. Informația a fost confirmata de catre oficialii ucraineni, transmite Știri.md.

Departamentul de Stat al Statelor Unite considera ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi "principala tinta a agresiunii ruse", informeaza vineri DPA.

Rusia a invadat Ucraina și intr-un timp foarte scurt trupele ruse au reușit sa intre in Kiev. In acest context ministerul Apararii de la Moscova a facut un scurt bilanț al primelor 24 de ore de razboi

Soldații ruși au capturat Cernobilul. Angajații instituției au fost luați prizonieri de razboi. Situația este cu atat mai tensionata cu cat centrala de la Cernobil e un obiectiv strategic pentru Ucraina.

Autoritațile ruse le-au spus cetățenilor sa nu participe la protestele anti-razboi, relateaza CNN, anunța Mediafax.

Un specialist in relații internaționale considera ca nu o sa fie razboi in Ucraina și ca toate statele știu acest lucru.