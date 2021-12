SURSE - Harta prefecților: Cum și-au împărțit PSD, PNL și UDMR fotoliile din teritoriu Liderii coaliției de guvernare PNL PSD UDMR au decis, luni, intr-o ședința, ca PSD va avea 20 de prefecți, PNL - 18, iar UDMR - 4, spun surse politice. Lista negociata intre partide este urmatoarea: Alba - PNL Arad - UDMR Argeș- PNL Bacau - PSD Bihor - PNL Bistrița-Nasaud - PSD Botoșani - PNL Brașov - PNL Braila - PSD Buzau - PNL Caraș-Severin - PSD Calarași - PNL Cluj - PNL Constanța - PNL Covasna - UDMR Dambovița - PSD Dolj - PSD Galați - PSD Giurgiu - PSD Gorj - PNL Harghita… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

