Surse: Guvernul va tăia din leafa bugetarilor de lux, dar tăierile nu vor fi atât de drastice ca în mediul privat Surse PNL au precizat pentru Adevarul.ro ca "trebuie gasita solutia legislativa de a-i taxa mai ales pe aceia care detin mai multe functii publice, pentru ca sunt unii care primesc venituri din mai multe surse de la stat. "Trebuie sa fie o masura privind umblarea la salariu a celor din consiliile de administratie sau cele de supraveghere de la marile companii. Pe la ROMATSA, Romgaz si mai sunt cateva, membrii ajung sa ia lejer peste 10.000 de lei, fara sa aiba vreo activitate clara. Trebuie umblat si la veniturile celor de aici. Nu mai zic de o companie ca Nuclearelectrica, unde… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Executivul va taia si lefurile secretarilor de stat, pe langa ministri si parlamentari, iar demnitarii care ocupa functii si in companiile de stat vor resimti si mai puternic diminuarea veniturilor, potrivit unor surse politice. Totusi, taierile nu vor fi atat de drastice ca in mediul privat.

- "Dupa ce ne-au convins cu masurile 'eficiente' adoptate in sprijinul economiei si al mediului de afaceri, Orban si ai lui 'lucreaza' la masurile privind reducerea cheltuielilor din sectorul bugetar. Ma intreb oare ce vor spune sindicatele? Oare acum, cand guvernul Orban vrea concedieri in…

- Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a publicat un draft al Guvernului prin intermediul caruia se pregatește o concediere masiva a bugetarilor.Citește și: Somajul tehnic fortat, intre fantezie si realitate: Orban risca sa ajunga Boc 2 (surse) ”Dupa ce ne-au convins cu masurile…

- ​Loteria Româna, companie de stat care și-a suspendat activitatea luna trecuta, a anunțat luni ca lucreaza, în colaborare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, pentru implementarea, în cel mai scurt timp posibil, a jocurilor loto online. În contextul actualei crize…

- „Am inceput o investigatie ca sa vedem de ce nu au platit companiile de stat dividende pe final de an. Handicapul pe bugetul pe 2019 a fost de 19 miliarde de lei. Nu sunt cheltuieli pe care eu le-am facut, erau acolo”, a declarat Florin Citu, ministrul desemnat al Finantelor, la audierea in comisiile…

- Autoritațile române vor putea refuza, din motive de siguranța naționala, concesionarea și executarea de operațiuni petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare a unui zacamânt petrolier de catre persoane juridice care sunt efectiv controlate de țari terțe Uniunii Europene sau de resortisanți…

- Romania a ramas cel mai mare exportator de forța de munca in Uniunea Europeana, arata cel mai nou raport al Comisiei Europene despre mobilitatea angajatilor in blocul comunitar, potrivit b1.ro. Circa 173.000 de romani s-au mutat in alte state din comunitatea europeana in 2017, iar acestea sunt doar…

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a precizat, intr-o interventie pentru „Adevarul”, ca formatiunea din care face parte va sustine motiunea de cenzura a PSD, in cazul in care Guvernul recurge la angajarea raspunderii pe proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi.