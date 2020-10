Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat miercuri daca a sesizat Curtea Constitutionala privind proiectele de lege care aproba rectificarea bugetara si prin care sunt majorate pensiile cu 40 adoptate marti de Parlament, Ludoivc Orban a precizat ca „un atac la CCR nu se face de azi pe maine”. Premierul a adaugat ca PSD a facut „un…

- NU SE LASA… Cu toate ca Executivul s-a impotrivit majorarii pensiilor cu 40%, iar la rectificarea bugetara a hotarat ca pensiile sa creasca doar cu 14%, marti, Guvernul Orban a primit o lovitura dura in Parlament. Alesii au decis ca pensiile sa se majoreze cu 40%, dupa ce articolul din proiectul privind…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca Guvernul nu accepta creșterea pensiilor cu 40% votata in Parlament și va ataca legea la Curtea Constituționala. El a acuzat „criminalii economici de la PSD” ca nu fac altceva decat sa indrepte Romania spre incapacitate de plata. „Am ținut cont de nevoia…

- Anunțul a fost facut de Ludovic Orban care spune ca și legea care modifica rectificarea bugetara prin care pensiile cresc cu 40% va fi atacata la CCR, deoarece nu este prevazuta nici sursa de finanțare. „Bugetul nu-și mai poate permite nicio creștere a cheltuielilor in momentul de fața. In urma zilei…

- ”PSD este un partid aflat in delir care vrea sa discuga Romania. Ceea ce s-a intamplat in Comisia de buget-finante, unde PSD are o majoritate conjuncturala, reprezinta o crima impotriva economiei romanesti si risca sa conduca Romania spre incapacitate de plata, spre faliment. Nu putem sta cu mainile…

- Premierul Ludovic Orban afirmat, sambata, ca Guvernul va purta negocieri in Parlament, astfel incat amendamentele la rectificarea bugetara care prevad majorarea cu 40% a pensiilor si cresterea salariilor profesorilor sa fie retrimise la Comisie. Premierul a afirmat ca aceste amendamente ar declansa…

- ”Asa cum am spus si la majorarea alocatiile, vom dubla alocatiile, vom respecta si legislatia in vigoare pentru pensii. In acest moment am reusit, intr-o perioada de criza economica, sa crestem pensiile cu cea mai mare suma. PSD Nu a reusit sa faca acest lucru, desi a beneficiat de o conjunctura…