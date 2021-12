Surse: Guvernul va aproba luni proiectul legii bugetului de stat pe anul viitor Proiectul legii bugetului de stat pentru 2022 ar urma sa fie pus in transparenta publica vineri, iar lunea viitoare sa fie aprobat de Cabinetul Ciuca pentru a fi transmis spre dezbatere si adoptare in Parlament, au informat, marti, surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, deficitul bugetar asumat ar urma sa fie de 5,84% pe cash si de 6,2% pe ESA. Anul viitor, salariile in sectorul bugetar nu vor creste, exceptie urmand sa faca o parte din personalul medical – infirmiere si brancadieri, dar si personalul din Educatie, au indicat sursele guvernamentale. Conform acestora, pensiile militare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

