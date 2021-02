Surse: Guvernul taie voucherele de vacanță și sporurile și reduce subvenția pentru transportul studenților ​Cu bugetul aproape gata, premierul Florin Cîțu i-a informat pe liberali ca Guvernul taie voucherele de vacanța în 2021 și sporurile bugetarilor și reduce subvenția pentru transportul studenților, au declarat surse din partid pentru HotNews.ro.

Economia la buget ar fi de 1,8 miliarde de lei, potrivit acelorași surse.



Înainte de a se întâlni cu conducerea PNL, premierul a declarat ca Legea bugetului este finalizata si va fi facuta publica marti sau miercuri dimineata cel târziu, iar tinta de deficit ramâne asumata la "7 - 7,1%".



