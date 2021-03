Surse: Guvernul modifică restricţiile de circulaţie Guvernul ia in calcul sa limiteze circulația in timpul nopții mai devreme, ca urmare a creșterii numarului de noi infectari cu Covid-19. „Guvernul ia in calcul sa limiteze circulația in timpul nopții incepand cu ora 22:00, in loc de 23:00, cum este in prezent”, au transmis surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, ieșirea din locuința se va face tot pe baza declarației pe propria raspundere. De asemenea, o alta modificare a restricțiilor va fi și reducerea programului restaurantelor, respectiv pana la ora 22:00. Prima reacție a PSD De un an și doua luni guvernanții nu gestioneaza aceasta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

