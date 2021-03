Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul sa limiteze circulația in timpul nopții incepand cu ora 22:00, in loc de 23:00, cum este in prezent, precizeaza pentru MEDIAFAX surse din Executiv. Masura ar putea fi luata din cauza...

- Cu bugetul aproape gata, premierul Florin Cițu i-a informat pe liberali ca Guvernul taie voucherele de vacanța in 2021 și sporurile bugetarilor și reduce subvenția pentru transportul studenților, au declarat surse din partid pentru HotNews.ro.

- Guvernul german analizeaza posibilitatea de a reduce la „aproape zero” traficul aerian internațional, in incercarea de a limita raspandirea noilor tulpini mai contagioase ale coronavirusului, anunța ministrul german de Interne, Horst Seehofer, potrivit Hotnews, care citeaza Reuters.

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat sustine ca regulile care sunt in vigoare nu vor fi inasprite, insa autoritatile nici nu au in plan, la acest moment, sa le relaxeze, in sensul permiterii circulatiei pana la ora 1:00 in noaptea de Craciun si Anul Nou, asa au propus reprezentanti…