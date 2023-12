Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa amane pana in 2026 majorarea contribuției la Pilonul 2 de pensii private, potrivit unui draft de ordonanța de urgența. De asemenea, se elimina finanțarea de 15% pentru Educație. Recent, Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a transmis ca după 15 ani de funcționare…

- Majorarea salariilor de la 1 ianuarie 2024 a fost o condiție pusa de sindicaliștii din Educație pentru intreruperea grevei care s-a deja amanase inceperea examenelor naționale. In Ordonanța de Urgența 57/2003 care a fost adoptata tocmai pentru a rezolva doleanțele protestatarilor se precizeaza ca „personalul…

- Guvernul Ciolacu ar pregati o majorare de 13% a salariilor de baza, de la 1 ianuarie, pentru profesori și angajații din Invațamant, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența al Ministerului Finanțelor, consultat de Edupedu.ro. Proiectul prevede și o majorare pentru luna august, cu 7%, in condițiile…

- Modificarile fiscale au intrat in vigoare din 11 noiembrie, iar ordonanța a aparut vineri noaptea in Monitorul Oficial. Guvernul Ciolacu a modificat Legea noilor taxe ( L296/2023 ) in privința plafoanelor de numerar, in sensul ca a revenit la situația anterioara. Totuși, sunt unele excepții care se…

- Premierul Marcel Ciolacu a angajat raspunderea Guvernului pe legea care va reașeza sistemul fiscal bugetar din Romania. In ciuda politicii impuse de Ciolacu, tocmai in interiorul Guvernului, Bogdan Dragoș Marinescu, consilier superior la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a forțat…

- Preșcolarii și elevii din familiile cu venituri mici vor primi vouchere in valoare de 500 de lei pentru rechizite și haine. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, inaintea ședinței de Guvern ca preșcolarii și elevii din familiile cu venituri mici vor primi vouchere in valoare de 500 de lei. De tichete…

- Guvernul Ciolacu anunța ca va taia din cheltuieli insa aproba OUG neanunțate care maresc lefurile unor bugetari. In ședința de ieri a Guvernului s-a aprobat o Ordonanța de Urgența, neanunțata in prealabil, prin care se decide creșterea cheltuielilor de personal, inclusiv ca pondere in PIB. La nivelul…