Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare anti-Covid in Romania s-ar putea incheia la mijlocul verii anului viitor, cand un procent de 60-70% din populație ar trebui sa fie imunizat contra infecției cu coronavirus, potrivit coordonatorului campaniei, medicul Valeriu Gheorghița.

- Presedintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV) Valeriu Gheorghita a declarat vineri ca, in cadrul vaccinarii anti-COVID-19, obiectivul este ca in primele sase luni sa fie imunizate peste 13 milioane de persoane, ceea ce duce la perspectiva…

- Romania iși propune sa vaccineze 60%-70% din populație - in jur de 13 milioane de romani - impotriva COVID-19 in primele 6 luni ale campaniei de vaccinare, a anunțat vineri Valeriu Gheorghița, medic primar boli infectioase la Spitalul Militar Central Carol Davila din București și coordonatorul campaniei…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații și vicepresedinte al Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), a anunțat, vineri, ca Romania va lucra cu OMS și UNICEF pentru informarea și comunicarea informațiilor din cadrul campaniei…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a declarat astazi ca Romania iși propune sa vaccineze 60%-70% din populație impotriva COVID-19 in primele 6 luni ale campaniei de vaccinare. „Daca vom avea 60-70% din populație imunizata, putem asigura inceputul sfarșitului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , susține ca vaccinul anti-Covid-19 este sigur. El a anunțat ca Romania va beneficia de un milion de doze la inceputul anului 2021. „In cadrul ședinței CSAT a fost aprobata strategia de aprobare de vaccinare impotriva noului COVID-19. Campania va dura cel puțin…

- Campania de vaccinare anti-Covid in Romania se va desfașura in trei etape, primii urmand sa fie imunizați lucratorii din domeniul sanatații și social, iar in a doua etapa vor fi vaccinati toti angajatii care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale, inclusiv cei din salubritate sau personalul…

- Vaccinarea impotriva Covid-19 in Romania a devenit subiectul ultimelor zile, iar experții vin cu diverse opinii. Aceștia spun ca populația nu este informata suficient, astfel incat exista o reținere fața de vaccinul anti-Covid.