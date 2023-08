Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, va efectua o vizita de lucru la Bruxelles pentru a discuta cu reprezentantii Comisiei Europene pe tema ordonantelor de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare si masurile fiscale, inainte de aprobarea acestora in Guvern, potrivit unor surse guvernamentale

- Noi masuri fiscale discutate in Coaliția de Guvernare: majorari la salariul minim, modificari de taxe și impozite Coaliția de guvernare va discuta introducerea un nou pachet de masuri fiscale, menit sa creasca veniturile la bugetul de stat. Potrivit unor surse guvernamentale citate de agenția Rador,…

- TAXE NOI INTRODUSE DIN SEPTEMBRIE:-1% din cifra de afaceri pentru marile companii-taxa de 15% pentru companiile care duc profitul in strainatate-contribuția la sanatate in agricultura și construcții (10%)-reținerea contribuției la sanatate pentru tichetele de masa-1% pentru cladiri rezidențiale (sageata…

- Gata cu regimul preferențial și inechitațile din campul muncii, avertizeaza surse guvernamentale. Facilitațile fiscale pentru mai multe categorii profesionale vor fi eliminate. Executivul planuiește eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din construcții și agricultura. Acest lucru se va derula…

- Propunerea de eliminare a unor facilitați fiscale va fi inaintata coaliției de guvernare. In cazul in care propunerea va fi aprobata, masura ar urma sa intre in vigoare din data de 1 septembrie.Ministrul Marcel Boloș a subliniat importanța acoperirii cheltuielilor guvernamentale prin revizuirea sistemului…

- Surse guvernamentale ne-au precizat ca s-a ajuns la o ințelegere intre Guvern și liderii sindicali din educație. Aceștia au transmis Guvernului faptul ca sunt de acord cu oferta Executivului și vor inceta greva. Reprezentanții sindicali aveau termen pana, astazi, la ora 10.00 termen pentru a raspunde…

- Vești bune pentru romanii care cumpara mașini la mana a doua! Astazi, pe data de 29 mai 2023, a intrat in legea care le interzice celor care iși vand autoturismele sa dea kilometrajul inapoi. Cei care incalca aceste prevederi vor primi amenzi uriașe, de pana la 5.000 Ron.