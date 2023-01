Surse: Germania va trimite tancuri de luptă în Ucraina Germania, prin cancelarul german Olaf Scholz, a decis marți (24 ianuarie) sa trimita tancuri de lupta Leopard 2 in Ucraina și sa permita altor țari precum Polonia sa faca acest lucru, in timp ce Statele Unite pot furniza tancuri Abrams, au declarat doua surse familiare cu aceasta chestiune pentru Reuters. O sursa spune pentru Reuters ca Germania va trimite tancuri Leopard 2 in Ucraina pentru a ajuta la lupta impotriva invaziei Rusiei. Kievul a pledat pentru tancuri occidentale de luni de zile. Mișcarea ar permite altor țari precum Polonia sa faca același lucru – in timp ce Washingtonul ar putea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

