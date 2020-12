Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca și Ludovic Orban (d) (sursa foto: pnl.ro) UPDATE Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a fost desemnat premier interimar de președintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Ludovic Orban. Știrea inițiala Ludovic Orban a anunțat, luni, ca demisioneaza din fruntea Guvernului Romaniei. „Am luat…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, ar putea primi funcția de președinte al Camerei Deputaților, dupa ce a demisionat de la șefia Guvernului, au declarat pentru HotNews.ro din partid. Funcția i-ar fi fost propusa de președintele Klaus Iohannis, în discuțiile de luni de la Cotroceni.Orban - primul…

- Ludovic Orban a demisionat din funcția de premier: ”Trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou Guvern” Ludovic Orban a anunțat luni seara ca va renunța la funcția de premier, dupa ce a purtat discuții cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. „Decizia are un obiectiv…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, ca demisioneaza din fruntea guvernului. Decizia vine dupa o discuție avuta cu președintele Klaus Iohannis, in care președintele i-a cerut sa iși asume eșecul de la alegerile parlamentare. Ludovic Orban nu va mai fi propunerea de premier pentru noul guvern.

- Premierul Ludovic Orban spune ca liberalii vor apara instituția Președintelui și nu-l vor implica pe șeful statului în disputa politica, declarația venind dupa ce marți Marcel Ciolacu a spus ca Iohannis este un ”jalnic mestecator de lozinci al PNL”."Suntem mândri de…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca ca il va schimba pe actualul prefect al Capitalei, Gheorghe Cojanu, dupa declarațiile controversate privind rata de infectare din București, iar unul dintre posibilii inlocuitori este Traian Berbeceanu. Berbeceanu este „un om corect, integru hotarat"…

- Actorul Mugur Mihaescu a reactionat la scurt timp dupa ce presedintele Klaus Iohannis si-a reafirmat dorinta ferma ca alegerile parlamentare sa fie organizate in data de 6 decembrie, in ciuda agravarii pandemiei de coronavirus.Conducerea PSD valideaza lista la parlamentare: surprize din partea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri, in contextul disputei privind o eventuala amanare a date alegerilor parlamentare, ca daca se va agrava situația medicala in țara, atunci social-democrații „nu vor ezita nicio secunda in a alege viața oamenilor”. Replica vine dupa ce premierul Ludovic…