SURSE - Fum alb la PNL. S-a votat strategia pentru formarea Guvernului Conducerea PNL a votat, marți seara, in ședința BPN de la Parlament, cu doar doua abțineri, pentru a „flexibiliza” mandatul negocierilor astfel incat liberalii sa accepte intrarea USR sau PSD la guvernare. Prin vot s-a stabilit și echipa de negociatori. De asemenea, PNL nu va merge cu nume de premier la Cotroceni. Citește mai multe din ședința PNL: SURSE - Tensiuni in ședința PNL: 'Daca ne aliem cu PSD, ne vom trezi cu mișcari de strada impotriva noastra' SURSE - Emil Boc, liderilor PNL: 'Ne lipsește fermitatea fața de cei care ne fac albie de porci' SURSE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

