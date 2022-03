Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare al Ucrainei, Aleksei Danilov, a declarat ca reprezentanti ai FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei) au oferit informatii despre cecenii trimisi in Ucraina, ceea ce a ajutat la eliminarea grupului, au relatat marti mai multe media…

- A cincea zi de razboi a inceput cu bombardamente in Kiev, Harkov și alte orașe, inclusiv in unele puncte importante din sudul țarii. Capitala rezista eroic sub asediul Kremlinului. Urmatoarele 24 de ore sunt cruciale pentru Ucraina, a afirmat președintele Zelenski, in timp ce toți ochii sunt ațintiți…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat, vineri seara, intr-o conferința de presa, ca Serbia este pentru pace și respectarea dreptului internațional. De asemenea, considera ca este greșit sa se incalce integritatea teritoriala a oricarei țari, inclusiv a Ucrainei, dar nu va impune sancțiuni Rusiei,…

- Ministrul Apararii de la Londra Ben Wallace a spus ca scopul Moscovei este de a invada toata Ucraina, scrie Sky News . Ben Wallace a declarat vineri ca Rusia nu și-a atins niciun obiectiv major in primele 24 de ore ale invaziei din Ucraina și ca a pierdut peste 450 de militari. „Analiza noastra in aceasta…

- Un obuz lansat de pe teritoriul Ucrainei a distrus luni o structura a unui post de frontiera rus, fara sa se soldeze cu victime, acuza Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB), pe fondul unor confruntari armate intre fortele ucrainene si separatistii prorusi din Donbas, relateaza AFP.

- Presedintele Volodimir Zelenski a vorbit din nou, sambata seara, la telefon, cu președintele francez Emmanuel Macron pe care l-a asigurat ca Ucraina nu va raspunde provocarilor rusesti din estul Ucrainei si ca Kievul este dispus sa discute cu Moscova. Convorbirea dintre Zelenski și Macron vine inaintea…

- Secretarul Consiliului de Securitate Nationala si Aparare al Ucrainei, Oleksiy Danilov, a acuzat vineri Rusia de organizarea unor provocari in estul Ucrainei pentru a incerca sa provoace armata ucraineana sa raspunda, dar a adaugat ca tara sa va actiona pe cai pasnice pentru a dezamorsa criza, relateaza…

- „Vor fi abordate o serie de teme, inclusiv viitoarele interactiuni diplomatice cu Rusia", a declarat miercuri Emily Horne, purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate Nationala, o entitate din cadrul Presedintiei SUA. Vladimir Putin a solicitat conversatia telefonica, iar presedintele…