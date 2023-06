Stiri pe aceeasi tema

- Fratii Andrew si Tristan Tate au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT Oficial Prin rechizitoriul din data de 15.06.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata in stare de arest…

- La data de 22.03.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu politistii din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate ndash; Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice au coordonat efectuarea…

- Procurorii DIICOT au efectuat, luni, perchezitii in municipiul Bucuresti si in alte cinci judete la o grupare infractionala specializata in traficul de droguri catre elevi si studenti. Pentru intermediere s-ar fi folosit o aplicatie criptata de comunicare pe care erau inregistrati aproximativ 11.000…

- Prin rechizitoriul din data de 04.04.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a unui inculpat pentru savarsirea infractiunilor de promovarea unui mesaj prin…

- Prin rechizitoriu, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata a 35 de inculpati cetateni romani si libanezi, parte dintre acestia avand calitatile de director general, director operatiuni…