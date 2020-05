Olimpia Oprea, fostul manager de la Spitalul Municipal Timișoara, va fi instalata, in urmatoarea perioada, in fruntea Casei Județene de Asigurari de Sanatate Timiș, susțin surse liberale. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a decis, la sfarșitul lunii martie, inlocuirea din funcție a acesteia, neprelungindu-i mandatul in ciuda susținerii agresive a liderului PNL Timiș, Nicolae Robu. Tatar […] Articolul SURSE Fostul manager de la Spitalul Municipal Timișoara, dupa dezastrul de la maternitatea Odobescu, viitorul director general al CJAS Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .