- "Ii cer domnului prim-ministru Ciuca sa il demita de indata pe ministrul Florin Roman, care se dovedește a fi un impostor marunt, cu tot CV-ul falsificat. Felicitari ziariștilor de la Libertatea, care au descoperit ca domnul Roman nu are nici licența trecuta in CV la Universitatea „Babeș-Bolyai”, dupa…

- Ministrul Cercetarii, inovarii si digitalizarii a scris in CV-ul sau ca a absolvit Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, fiind astfel licentiat de doua ori in acelasi domeniu. Contactat de Libertatea, rectorul universitatii a descoperit insa ca ministrul doar a sustinut un examen de absolvire…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului Cercetarii, Florin Roman, sa iși „clarifice situația” dupa acuzațiile de plagiat și daca nu reușește sa faca acest lucru atunci ar trebui sa demisioneze, spun surse din Guvern pentru ȘTIRIPESURSE.RO. „Ciuca i-a cerut lui Roman sa iși clarifice…

- Florin Roman (PNL) le cere dovezi celor care il acuza de plagiat. Amintim ca noul ministru al Digitalizarii și-a trecut in propriul CV lucrarea „Teoria sistemelor informationale”, despre care susține ca a scris-o și a fost publicata la Editura ACADEMIEI ROMANE, in anul 2006. CITESTE SI: Intalnire intre…

- Ajuns ministru al Digitalizarii, Florin Roman(PNL), susține ca faptul ca n-are nicio tangența cu domeniul este un avantaj și nu poate fi acuzat ca are interese. „Exista acest sistem cand vine un nou ministru, exista delațiuni intre colegi, informații date pe surse. Unii m-au acuzat ca nu am legatura…

- Dupa ce în spatele ușilor închise le-a spus liderilor PNL și PSD ca UDMR nu renunța la Ministerul Dezvoltarii și amenințat ca nu va intra în Guvern, Kelemen Hunor a spus-o și oficial. „Un singur lucru nu va fi posibil, UDMR sa fie de decor, sa stam noi cu pantalonii dați…

- Biroul Executiv al PNL s-a reunit in sedinta, vineri, la ora 11,00, la Palatul Parlamentului. Liberalii ar urma sa discute despre negocierile avute, in ultimele zile, cu PSD si UDMR in vederea formarii unui nou guvern. Pana sa se ajunga la discuții despre guvern, Ludovic Orban a cerut demisia…

- Ludovic Orban a anunțat ca va demisiona și din funcția de președinte al Camerei Deputaților, dupa ce a pierdut cursa pentru șefia PNL. In locul lui Orban, șefia Camerei Deputaților va fi preluata interimar de catre Florin Roman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, ne-au precizat surse din…