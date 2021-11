Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic National al PNL se va reuni, luni, incepand cu ora 19,00, urmand sa ia o decizie in privinta negocierilor cu USR si PSD. Ludovic Orban a anunțat ca va participa in aceasta seara la ședința Biroului Politic Național al PNL, care se desfașoara la Vila Lac 1. Este prima participare…

- Ședința are loc la finalul intalnirilor pe care președintele Klaus Iohannis le-a avut de-a lungul zilei, la Palatul Cotroceni, cu delegațiile partidelor parlamentare, pentru gasirea unei soluții de ieșire din criza provocata de demiterea guvernului condus de Florin Cițu, prin moțiune de cenzura.Tot…

- Biroul Politic Național al PNL, ședința care a avut loc ieri, a luat decizia drastica de a sancționa orice parlamentar care va participa la moțiunea de cenzura sau care face demersuri pentru caderea propriului Guvern. Decizia a fost una menita sa-i sperie pe apropiații lui Ludovic Orban, asta…

- Jocul politic din ultimele zile și mișcarile facute de diverși actori ajung pe masa partidului. Confruntarea dintre Florin Cițu și Ludovic Orban s-a rasfrant asupra crizei guvernamentale și tocmai din acest motiv se ajunge la o ciocnire frontala. Echipa lui Florin Cițu a convocat Biroul Politic…

- Biroul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește duminica, 5 septembrie, pentru a adopta strategia politica viitoare. Potrivit unor surse din partid, social-democrații vor sa depuna propria moțiune și sa nu voteze moțiunea USR PLUS, oferind astfel ragaz lui Florin Cițu.Biroul Politic…

- Biroul Politic Național al PNL a votat in unanimitate pentru susținerea premierului Florin Cițu și astfel intreg partidul se incoloneaza in spatele acestuia, in razboiul din coaliție. Ședința a fost condusa de președintele PNL, Ludovic Orban, care a dat un vot de susținere pentru Florin Cițu.…

- Ilie Bolojan, președinte al Consiliului Județean Bihor, i-a cerut explicații premierului Florin Cițu privind criza guvernamentala declanșata dupa demiterea ministerului Justiției, Stelian Ion, atragandu-i atenția ca inclusiv in PNL semnalele nu sunt foarte bune, relateaza Hotnews . Bolojan le-a transmis…

- Biroul Politic National al PNL a votat joi, 2 septembrie, in unanimintate sustinerea lui Florin Citu in functia de premier, au declarat surse politice pentru agenția News.ro. De asemenea, potrivit unei decizii luate in BPN, Guvernul va adopta vineri, intr-o ședința de executiv, Ordonanța de urgența…