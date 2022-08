Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a explicat, luni seara, ca preocuparea sa in acest moment nu este o noua candidatura la Primaria Capitalei, ci doreste sa se concentreze pe proiectele demarate deja. Dan a adaugat ca nu isi face niciun calcul pentru anul 2024, dar, in cazul in care va fi o…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a spus la B1TV ca spera ca in 2024 sa se repete situația din urma cu patru ani, atunci cand a fost susținut de alianța politica formata din PNL și USR-PLUS pentru a candida la alegerile locale din București. „Eu sper ca o alianta de dreapta sa ma sustina la primaria…

- Florin Cițu și-a depus mandatul de presedinte al Senatului, in timpul unei sedinte a senatorilor PNL, convocata de Nicolae Ciuca. In locul lui, cu titlu de interimar, va fi numita senatorul de Timis, Alina Gorghiu. In calitate de presedinte al PNL, premierul Nicolae Ciuca a convocat in aceasta dimineata…

- Liberalii pregatesc astazi inlaturarea fostului lider PNL de pe scaunul de conducere al Senatului, potrivit unor surse din conducerea partidului. Intrebat despre posibila sa revocare, Florin Citu a negat ca ar urma sa se intample. „Uitati-va la activitatea Senatului, o vizitta in SUA dupa 11 ani”, a…

- Primaria Capitalei a virat Companiei Municipale Iluminat Public ultimele doua milioane de lei pentru acoperirea datoriei totale de 10 milioane de lei lasata de fostul edil Gabriela Firea, a anuntat primarul general Nicusor Dan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Gabriela Firea il acuza pe primarul Capitalei, Nicusor Dan, ca "nu e in stare sa construiasca nimic si prefera sa arunce la sectoare marile lucrari de investitii". In replica, Nicușor Dan ii transmite Gabrielei Firea ca a gasit dezastru in Primaria Capitalei, iar ”propria incompetența ar trebui sa…

