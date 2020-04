SURSE/ Fiica bătrânei confirmate cu COVID-19 la finalul săptămânii trecute are coronavirus SURSE/ Fiica batranei confirmate cu COVID-19 la finalul saptamanii trecute are coronavirus in Eveniment / on 03/04/2020 at 15:11 / Un nou caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat la nivelul județului Teleorman, pacientul fiind transportat de un echipaj specializat al ISU Teleorman la un spital suport COVID pozitiv din București. Potrivit unor surse, este vorba despre fiica batranei confirmate cu COVID-19 la finalul saptamanii trecute. Femeia era in izolare la domiciliu, iar astazi a primit rezultatul testului, unul pozitiv. DSP va demara o ancheta epidemiologica și… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

