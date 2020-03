Surse europene acuză China de propagandă cu ajutoarele oferite comunităţii internaţionale In contextul in care raspandirea coronavirusului in China a intrat pe o panta descendenta, mai multe voci sustin ca asiaticii fac propaganda cu ajutoarele pe care le ofera comunitatii internationale, dupa ce au rugat ca sprijinul ce le-a fost acordat in varful epidemiei sa fie trecut sub tacere, pentru a nu da impresia de slabiciune. "O sursa europeana, speriata de felul in care este acordat ajutor din partea Chinei: "cand le-am trimis ajutoare, ne-au rugat sa fim discreti, pentru ca nu au vrut sa arate slabiciune." UE a livrat 56 de tone de material medical Chinei", a scris jurnalista… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

