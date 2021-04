Surse din conducerea USR-PLUS au declarat pentru Europa Libera ca premierul Florin Cițu a trecut „gratuit vineri o linie roșie” și ca incepe sa piarda increderea din cauza modului in care a acționat in cazul lui Vlad Voiculescu. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in carucioare Corpul de control al premierului a sesizat „in rem” Parchetul General in legatura cu accesarea Registrului Electronic Național de Vaccinari (RENV) cu parola Ministerului Sanatații. Este momentul care oficializeaza razboiul din Guvern intre PNL și USR-PLUS, susțin surse politice.…