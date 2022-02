Ministerul Educatiei lucreaza la o noua structura a anului scolar, iar potrivit unei variante luate in calcul, vacantele ar putea fi mai scurte si mai dese, potrivit digi24. Astfel, incepand cu anul scolar viitor este posibil ca elevii sa aiba mai multe vacante si mai scurte, potrivit unor surse Digi24. Se incearca astfel evitarea situatiilor in care copiii sa fie la cursuri perioade lungi de timp, asa cum se intampla acum cand perioada de invatare este de 15 saptamani legate. De mentionat ca este vorba doar despre o varianta de lucru, in conditiile in care Ministerul Educatiei stabileste in aceasta…