SURSE: După 15 mai, România intră în stare de ALERTĂ. Iată ce implică: Guvernul va institui stare de alerta, o reglementare necesara pentru ca autoritatile sa poata mentine unele interdictii sau reguli de conduita sociala, precum distantarea sociala, sau obligativitatea purtarii mastii de protectie. Prevederile legislației: „Pe timpul starii de alerta se pot dispune, cu respectarea prevederilor art. 53 din Constituția Romaniei, masuri pentru restrangerea unor drepturi sau libertați fundamentale referitoare, dupa caz, la libera circulație, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii forțate, dreptul de proprietate privata ori la protecția sociala a muncii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

