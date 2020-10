Stiri pe aceeasi tema

- “Vom avea timpul necesar, totul se va desfașura in afara timpului de lucru de la Ministerul Educației”, a declarat Anisie. Ministrul Educatiei este si profesor la Colegiul Național "Tudor Vianu" din București, anul acesta devenind diriginte pentru elevii de clasa a V-a. Anisie a mai…

- Elevii din 24 de unitati de invatamant din Capitala vor avea doar cursuri online, iar in aproape 600 de licee, scoli si gradinite copiii vor invata in sistem hibrid, potrivit news.ro.”S-a aprobat scenariul galben de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatile de invatamant din Municipiului…

- Se deschid toate restaurantele și cafenelele din Prahova, deși in mai multe localitați rata de infectare este mai mare de 1,5/1000 de locuitori. Reprezentanții Prefecturii Prahova anunța ca incepand de marți vor fi reluate operațiunile cu publicul ale operatorilor economici care desfașoara activitați…

- Noi reguli pentru organizarea evenimentelor private au fost adoptate de Guvern in sedinta de luni. Crește numarul persoanelor care pot participa la o nunta, un botez sau la alt eveniment privat. Crește numarul persoanelor care pot participa la evenimente private, conform hotararii de Guvern adoptate…

- Documente atasate: REGULI privind deschiderea restaurantelor Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de astazi, 31 august, Hotararea de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu…

- Restaurantele și cafenelele se redeschid și la interior, incepand din 1 septembrie. Masura se aplica in județele unde incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, a stabilit Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). De…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, la nivelul județului Buzau, sunt active 17 focare de infecție cu SARS-Cov2: O societate comerciala din municipiul: 8 persoane confirmate pozitiv. Direcția de Sanatate Publica: 17 persoane confirmate pozitiv. Centrul de Dializa: 11 persoane confirmate pozitiv.…