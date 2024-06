Stiri pe aceeasi tema

- Dupa discutiile dintre Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, de dimineata, de la Palatul Victoria, negocierile dintre PSD si PNL pe tema alegerile prezidentiale urmeaza sa se reia dupa sedinta CSAT de la Cotroceni.Potrivit unor surse politice, liderii liberali din afara Capitalei au ajuns la Guvern, pentru…

- Liderii UE discuta in aceste zile funcțiile de top din instituțiile europene, iar președintele Klaus Iohannis nu apare ca o varianta pentru ”top jobs”, așa cum sunt cunoscute in jargonul Bruxelles-ului. In schimb, pentru acesta ar exista ca varianta de lucru un mandat de Reprezentant special al UE pentru…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, le-a transmis colegilor, printr-un mesaj pe Whatsapp, ca vrea sa separe funcția de președinte al partidului de candidatul la alegerile prezidențiale din toamna, potrivit unor surse din USR. Astfel, pare ca se prefigureaza tot mai mult varianta Fritz la șefia partidului…

- Liderii PSD și PNL iau in calcul, din nou, sa mute alegerile prezidențiale din septembrie in decembrie, au declarat pentru Antena3.ro surse din conducerea celor doua partide. Desi premierul Marcel Ciolacu a...

- Liderii coalitiei de guvernare, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, sunt fata in fata si poarta primele negocieri pentru alegerile prezidentiale. Dupa sedinta de astazi, cei doi sefi de partide ar trebui sa decida daca vor fi sau nu adversari in toamna in cursa pentru Palatul Cotroceni sau daca, din contra,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, ca este exclus ca partidul sau sa nu aiba un candidat propriu la alegerile prezidențiale, in contextul in care se discuta informal despre scenariul ca PSD și PNL sa aiba candidat unic pentru Cotroceni.

- Coalitia de guvernare s-ar fi razgandit in privinta datei alegerilor prezidentiale. Desi au hotarat sa organizeze scrutinul in septembrie, PNL si PSD vor acum sa il mute spre finalul toamnei, posibil in noiembrie, transmite Antena 3 CNN . Potrivit televiziunii, liberalii si social-democratii vor sa…

- Candidatura lui Catalin Cirstoiu la Primaria Capitalei se dovedește o reala problema pentru cei de la PSD și PNL. Pe langa faptul ca acesta nu crește deloc in sondaje, liderii celor doua partide s-au trezit ca medicul Catalin Cirstoiu are o mulțime de scheleți in dulap.