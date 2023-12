Surse: Dosarul DNA despre Ferma Dacilor închis în martie va fi redeschis Secția militara a DNA a clasat in martie 2023 un dosar care privea modul in care funcționa Ferma Dacilor fara autorizație de incendiu. Potrivit unor surse judiciare, DNA va redeschide acest dosar dupa ce pensiunea a ars din temelii astazi. In 2019, la pensiunea care a ars a fost organizata o masa de protocol oferita chiar de conducerea Inspectoratului Județean de Urgența (ISU) Prahova, potrivit acelorași surse. In anul 2020, pensiunea a fost amendata pentru ca funcționa fara autorizație de securitate la incendiu. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

