- Washington, 8 mai /Agerpres/ - Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. Declaratia sa de la Casa Alba este transmisa in continuare in direct la televiziuni. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu)

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- "Fie ne vor fi oferite garantii de catre celelalte parti semnatare, fie vom urma propriul drum", a declarat Hassan Rohani."Ne-am gandit la toate scenariile si am luat masurile necesare. Statele Unite vor avea cel mai mult de pierdut in acest caz", a subliniat Rohani, citat de cotidianul…

- O eventuala decizie a presedintelui american Donald Trump privind retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul risca sa conduca la "razboi", atrage atentia seful statului francez, Emmanuel Macron, intr-un interviu acordat revistei germane Der Spiegel.

- Rusia nu considera posibile eventuale schimbari sau adaugiri in acordul international nuclear cu Iranul, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zakharova, relateaza Reuters. Zakharova a afirmat de asemenea ca Moscova este profund preocupata de declaratiile facute de…

