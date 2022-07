Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți romani sunt disparuți in nordul Italiei, in zona unde s-a prabușit un ghețar, potrivit presei italiene. Lista celor cautați a fost realizata pe baza mașinilor gasite parcate la baza muntelui unde a avut loc tragedia.

- Printre turiștii dați disparuți in urma avalanșei din Alpii italieni se numara și romani, potrivit agenției de presa ANSA. Bilanțul provizoriu al victimelor in urma prabusirii unei bucați din ghețarul imens de pe Marmolada este de 6 morți, 9 raniți și 16 disparuți. Cel putin sase persoane au murit duminica…

- Operatiunile de cautare a eventualilor supravietuitori ar urma sa se reia luni dupa prabusirea ghetarului Marmolada in Muntii Dolomiti, cel mai mare din Alpii italieni, care a provocat moartea a sase persoane si a ranit opt. Printre cei disparuti sunt si romani, relateaza agenția italiana de presa ANSA.…

- Guvernul pregatește noi taxe pentru romani: crește acciza la țigari, ”taxa pe zahar”, impozit mai mare pe locuințe. LISTA Guvernul PSD-PNL-UDMR pregatește cea mai mare schimbare fiscala din ultimii ani, scrie Profit.ro, care citeaza surse guvernamentale. Mai multe masuri sunt luate in calcul de coaliția…

- 2 iunie. Inalțarea Domnului: Toate clopotele din Patriarhia Romana vor bate pentru eroii romani 2 iunie. Inalțarea Domnului: Toate clopotele din Patriarhia Romana vor bate pentru eroii romani Biroul de Presa al Patriarhiei Romane a transmis un comunicat in care precizeaza ca toate clopotele din Patriarhia…

- Operațiunea „Transilvania”: Rețea de peste 50 de talhari romani anihilata de DIICOT, carabinieri și Europol. Cum erau „agațate” victimele Operațiunea „Transilvania”: Rețea de peste 50 de talhari romani anihilata de DIICOT, carabinieri și Europol. Cum erau „agațate” victimele Presa italiana scrie despre…

- Doi romani au fost gasiti morti intr un salon de tatuaje din Anglia. Victimele, un barbat si o femeie, formau un cuplu. Din primele informatii reiese ca ar fi vorba despre o crima urmata de sinucidere.Politia a fost chemaa in data de 11 martie, pe strada Lower Bridge din Canterbury.Cuplul de romani…

- 25% dintre romani declara ca obișnuiesc sa posteasca miercurea și vinerea in timp ce doar 1 din 10 romani țin tot postul, iar 15% respecta postul in ultima saptamana a acestuia, conform unui studiu Reveal Marketing Research . Persoanele active cu varsta cuprinsa intre 25 și 45 de ani respecta, in cea…