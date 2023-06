Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Bulgaria ar urma sa fie admise in spațiul Schengen pana la sfarșitul acestui an, mai intai cu granițele aeriene, din octombrie. Controalele la frontierele terestre ar urma sa fie eliminate și ele pana la 1 ianuarie, potrivit unor surse EURACTIV. Daca exercita presiuni diplomatice și arata…

- Instituțiile europene se pregatesc sa admita Bulgaria și Romania in Schengen in acest an, in etape. Astfel, din octombrie, cetațenii celor doua state ar putea sa calatoreasca fara viza cu avionul, iar, pana la 1 ianuarie 2024, ar urma sa fie excluse și controalele la frontierele terestre, au declarat…

- Institutiile europene se pregatesc sa admita Bulgaria si Romania in Schengen in acest an, mai intai cu granitele aeriene din octombrie, urmate de eliminarea controalelor la frontierele terestre pana la 1 ianuarie, potrivit unor surse EURACTIV.Potrivit unor surse din Sofia, Bulgaria are sanse serioase,…

- Instituțiile europene se pregatesc sa primeasca Romania și Bulgaria in Schengen in 2023. Intrarea in spațiul Schengen se va face etapizat - din octombrie cu granițele aeriene, iar pana la 1 ianuarie 2024 vor fi eliminate și controalele la frontierele terestre, potrivit Euractiv.

- Este important pentru Romania sa se asigure ca printre prioritatile asumate de Consiliul UE pentru viitoarele 12 luni se afla si aderarea ei la spatiul Schengen, pentru ca numai astfel va avea garantia rediscutarii acestei teme in urmatorul an si a mentinerii ei in prim-planul agendei europene, a declarat…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, este așteptat miercuri, 26 aprilie, la București, potrivit Antena 3. Informația a fost confirmata pentru Libertatea de surse guvernamentale.Austria a respins pe 8 decembrie 2022 extinderea spațiului Schengen, cancelarul Nehammer și ministrul de interne…

- Inevitabilul se produce și autoritațile pregatesc cetațenii ca sa nu fie surprinși de vestea proasta. Bulgaria și Romania se indreapta spre separare in Europa, scrie SEGA, potrivit Rador. Se destrama tandemul care a intarit spiritul fiecareia dintre ele, ca nu este cea mai nefericita din UE. Impreuna,…

- Romania va obtine mai multe fonduri europene pentru a ajuta agricultorii afectati de importurile de cereale din Ucraina. Ieri, presedinte Klaus Iohannis a pus problema in Consiliul European si a obtinut promisiunea Comisiei ca va suplimenta fondurile. Conform negocierilor de saptamana trecuta, din Consiliul…