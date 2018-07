Stiri pe aceeasi tema

- Interventia Guvernului asupra pretului la gaze nu se justifica in acest moment, iar o astfel de masura ar distorsiona piata si ar atrage asupra Romaniei o noua procedura de infringement din partea Comisiei Europene, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Energiei. Aceasta…

- Darius Valcov, consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, a spus, luni, ca, in urmatorul an, pretul gazelor se va ieftini cu peste 20%. El a precizat ca premierul Viorica Dancila a primit o adresa de la ANRE care constata ca din 2013 pretul gazelor a crescut cu 75%. „Chiar azi…

- Darius Valcov, consilier de stat al premierului Viorica Dancila, a declarat, luni, ca, in urmatorul an, pretul gazelor se va ieftini cu peste 20%."Chiar azi (luni - n.r.) am primit o adresa de la presedintele ANRE, doamna prim-ministru si spre stiinta si mie, prin care ni se spune ca situatia…

- Dupa ce au fost facute publice imaginile de la intrevederea cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in care Viorica Dancila raspunde salutului acestuia: „He, he”, imagini care au devenit virale, premierul roman devenind ținta ironiilor intrenauților, Guvernul difuzeaza imagini de la intalnirile oficiale…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marți o intrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. La intrevedere au participat Frans Timmermans, prim-vice-președinte al CE, și Corina Crețu, comisar european pentru…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. La intrevedere au participat Frans Timmermans, prim-vice-președinte al CE, și Corina Crețu, comisar european pentru…

- Aflata marti la Bruxelles, premierul Viorica Dancila i-a spus comisarului european pentru agricultura, Phil Hogan, ca Romania se opune propunerii Comisiei Europene de a plafona platile directe in agricultura, masura ce i-ar dezavantaja pe marii fermieri si ar favoriza micile ferme.

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 9-10 iulie 2018, o vizita de lucru la Bruxelles, prilej cu care va avea o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. De asemenea, va avea discutii cu doamna Corina Cretu, comisar european pentru politica…