Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii și președintele Klaus Iohannis ar fi stabilit joi seara, la Vila Lac, sa incerce sa forțeze trecerea prin Parlament a unui guvern minoritar PNL + UDMR condus de generalul (r) Nicolae Ciuca, spun surse politice. Ciuca va merge in Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare…

- Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, de la ora 12, la Parlament cu președintele USR, Dacian Cioloș, pentru a cere sprijinul pentru investirea guvernului. Intr-o declarație de presa inainte de intalnire, premierul desemnat a subliniat ca mandatul primit de la partid este obținerea voturilor pentru a investi…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca poarta duminica noi negocieri pentru formarea Guvernului minoritar. Liderii PSD s-au dus la Vila Lac pentru a oferi sprijin noului executiv. La discuții participa din partea PSD Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Vasile Dincu și Sorin Grindeanu, potrivit stiripesurse.ro.…

- Liderii PNL au votat joi dimineața in unanimitate pentru ca partidul sa il propuna pe generalul in rezerva Nicolae Ciuca drept premier, intr-un guvern minoritar cu UDMR, au declarat pentru G4Media.ro surse liberale. Președintele Klaus Iohannis este cel care l-a impus pe Nicolae Ciuca drept candidat…

- Romania are zilele acestea doi premieri. Primul, Florin Cițu, președintele PNL, a ramas premier interimar. Al doilea premier al Romaniei este Dacian Cioloș, desemnat de președintele Klaus Iohannis luni, 11 octombrie 2021, sa formeze un nou guvern. Florin Cițu spune romanilor ca USR este de vina pentru…

- Dupa incheierea consultarilor cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier, Iohannis a declarat ,,Din toate propunerile, am reținut una, pe care o voi pune in practica – am decis sa desemnez pentru poziția de candidat la funcția de prim-ministru pe domnul Dacian…

- Cu presedintele Klaus Iohannis care a lasat timp de gandire partidelor o saptamana dupa demiterea Guvernului la motiunea de cenzura, Florin Citu face o prima mutare. 1 miliard de lei sunt scosi din Fondul de rezerva si alocati primariilor si Consiliilor judetene. „25-30- se vor duce si catre primarii…

- Chiar la aceasta ora se pun la punct ultimele detalii inainte de votul de maine, din Parlament, pe moțiunea de cenzura. Regula este una extremd e simpla, dar - in același timp - de importanta, și anume ca ca niciun parlamentar social-democrat nu poate sa lipseasca de la acest vot.Liderii partidului…