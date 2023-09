Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Duma, un tanar suspectat ca ii furniza droguri lui Vlad Pascu, este acuzat ca ar fi spart farmacia Spitalului Floreasca, cu putin timp inainte de a fi ridicat si dus la DIICOT pentru audieri. De altfel, intr-o inregistrare video, Tudor Duma apare plimbandu-se pe holurile spitalului. „Bai, sunt…

- Duma Tudor, tanarul suspectat ca e dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, ar fi spart farmacia Spitalului Floreasca, miercuri noaptea, au declarat surse judiciare pentru Palytech.ro. Un comunicat a venit și din partea Poliției Capitalei care confirma incidentul și spune ca se fac verificari. Intr-un…

- Tudor Duma, un tanar suspectat de procurori ca este dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, autorul tragediei de la 2 Mai, a intrat in noaptea de miercuri spre joi in farmacia Spitalului Floreasca, unde a desenat pe usi si a furat ser fiziologic, au declarat pentru Libertatea surse judiciare.Potrivit…

- Un barbat a dat, in cursul nopții, spargerea la farmacia Spitalului Floreasca din București. Conform surselor judiciare, acesta ar fi Tudor Duma, zis Maru, presupus dealer de droguri al lui Vlad Pascu, tanarul drogat care a comis accidentul din 2 mai. In interiorul farmaciei, Tudor Duma a luat un marker…

- Totul ar fi inceput in urma unui conflict pe fondul geloziei. Cearta dintre soți a avut loc chiar sub ochii fetiței lor de 9 ani.In cele din urma, copila a fost luata de rudele care au sosit la fața locului dupa ce s-a dat alerta. Incidentul are loc intr-un bloc din centrul Capitalei, mai exact, intr-un…

- Totul ar fi inceput in urma unui conflict pe fondul geloziei. Cearta dintre soți a avut loc chiar sub ochii fetiței lor de 9 ani.In cele din urma, copila a fost luata de rudele care au sosit la fața locului dupa ce s-a dat alerta. Incidentul are loc intr-un bloc din centrul Capitalei, mai exact, intr-un…

- Un barbat de 56 de ani și-a injunghiat concubina de 31 de ani, dupa ce femeia l-ar fi anunțat ca-l parasește. Femeia a reușit sa scape in ultima clipa cu mai multe rani, fiind atacata cu un cuțit. Victima a fost transportata de urgența la spital cu o ambulanța. Martora a fost o prietena a femeii injunghiate,…

- Un barbat care s-a dat drept preot a furat banii din cutia milei dintr-o biserica. Incidentul a avut loc miercuri in Sectorul 6 al Capitalei. Politistii l-au depistat pe barbat, care acum este cercetat pentru furt calificat, scrie News.ro. „La data de 23 august 2023, Directia Generala de Politie a Municipiului…