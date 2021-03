Stiri pe aceeasi tema

- La finele saptamanii Partidul Mișcarea Populara va avea primul eveniment marcant de dupa alegerile parlamentare din anul 2020. Membrii de partid sunt chemați sa voteze noua echipa de conducere, pe baza unei moțiuni sugestiv intitulata „PROIECTUL NOSTRU DE ȚARA – ROMANIA RESPECTATA". Liderul moțiunii…

- Dupa ce a ratat la mustața intrarea in Parlament, PMP iși va alege un nou lider la Congresul din 6-7 martie. Viitorul președinte al formațiunii va conduce a treia cea mai importanta echipa de aleși locali de pe scena politica: peste 2.000 de consilieri locali, peste 70 de consilieri județeni și consilieri…

- Lucian Bode, actual ministru de al Transporturilor, ar fi favorit in cursa pentru Ministerul Internelor, au precizat surse politice pentru „Adevarul”. Initial Bode nu ar fi vrut nici sa auda de acest portofoliu, insa ar fi fost convins de acest lucru.

- PMP, partidul fondat de Traian Basescu, va organiza în martie un congres pentru alegerea unei noi conduceri naționale, dupa ce Eugen Tomac a demisionat din funcția de președinte, în condițiile în care partidul nu a trecut pragul electoral și nu intra în Parlament.Potrivit…

- Ludovic Orban este in aceasta dimineatala o intalnire cu Klaus Iohannis pentur a vorbi despre situatia negocierilor, in conditiile in care acestea s-au blocat la impartirea primelor functii in stat, potrivit unor surse politice.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, ar putea primi funcția de președinte al Camerei Deputaților, dupa ce a demisionat de la șefia Guvernului, au declarat pentru HotNews.ro din partid. Funcția i-ar fi fost propusa de președintele Klaus Iohannis, în discuțiile de luni de la Cotroceni.Orban - primul…

- ”PMP și-a luat 'aurul' înapoi din ultimele 5 secții de votare numarate din Republica Moldova!”, a scris pe Facebook președintele de onoare al formațiunii, Traian Basescu.Ideea ca Partidul Mișcarea Populara - care, potrivit ultimelor rezultate parțiale de la Biroul Electoral…