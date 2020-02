Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de patru ani, din Pitesti, aflat in coma dupa anestezie, a murit la spital, potrivit antena3.ro. Amintim ca, un copil in varsta de patru ani din Pitesti era in coma la un spital din Bucuresti, dupa ce a mers la stomatolog si s ar fi simtit rau imediat dupa ce i s a facut anestezie.Surse din…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 16, a anuntat, miercuri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica . Ultima persoana care a decedat din cauza gripei este o femeie in varsta de 82 de ani, din…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 15, a anuntat, marti, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Un copil de 4 ani din județul Cluj a murit din cauza gripei, a anuntat vineri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. El avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat antigripal. In cazul sau a fost confirmata…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la zece, a anunțat, joi, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica.

- Medicii legiști de la Serviciul de Medicina Legala (SML) Ilfov au incheiat, dupa cateva ore, autopsia Cristinei Țopescu. Actele medicale referitoare la decesul ziaristei - descoperita fara suflare in locuința ei din Otopeni -, sunt gata, insa legiștii nu au cui sa le predea pentru ca nimeni, nici un…

- CRISTINA TOPESCU // CRISTINA TOPESCU cauza deces. Informații de ultima ora in cazul morții Cristinei Țopescu. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, aceasta a incetat din viața in urma unui infarct suferit in somn. Din primele constatari ale medicilor, jurnalista a murit in jurul Anului nou.…

- Doi frati de 14 ani, din comuna Hoghiz, judetul Brasov, au fost cautati timp de mai multe ore, dupa ce au plecat la joaca si nu s-au mai intors. Unul dintre ei a fost gasit in stop cardiac, duminica noaptea, pe albia raului Olt si a murit luni dimineata, la spital, potrivit mediafax . Politia Brasov…