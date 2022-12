Stiri pe aceeasi tema

- Conform surselor citate, urmatoarea sansa de a pune pe agenda Consiliului JAI aderarea Romaniei la Schengen este in luna februarie la Consiliul European, unde unul din subiectele de pe agenda urmeaza sa fie cel legat de migratia ilegala.Aceleasi surse au subliniat ca in masura in care presedintia suedeza…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat ca cel mai probabil in cadrul reuniunii de joi a Consiliului European va exista un „schimb de opinii” cu privire la actuala situatie privind aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen, informeaza Agerpres . „Cred ca este foarte pozitiv ca…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat astazi la Bruxelles pentru Summit-ul UE-ASEAN, a anuntat ca nu va exista un boicot din partea Romaniei la adresa Austriei. Presedintele a atras atentia ca boicotul nu reprezinta o atitudine prin care Romania va intra in Schengen, potrivit antena3.ro. „Avem o agenda…

- Cancelarul german Olaf Scholz a salutat, miercuri, decizia de a permite Croatiei sa intre in Spatiul Schengen si a declarat ca Bulgaria si Romania ar trebui sa urmeze si ele "in curand", relateaza Associated Press. Vorbind in fata Parlamentului german, inainte de a pleca la Bruxelles pentru Consiliul…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica (PNL), care este si presedintele delegatiei Romaniei la Comitetul European al Regiunilor, a transmis prin intermediul facebook ca a primit promisiunea reprezentantilor diferitelor partide din Tarile de Jos, ca vor sprijini Romania pentru aderarea la…

- Premierul Nicolae Ciuca și ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-au intalnit, joi, la Bruxelles, cu europarlamentarii Romaniei, pentru a stabili o acțiune coordonata in privința lobby-ului pentru aderarea la Spațiul Schengen. Nicolae Ciuca le-a cerut europarlamentarilor sa renunțe la discursurile…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca oficialii europeni cu care a discutat la Bruxelles i-au transmis ca sustin procesul de aderare al Romaniei la Spatiul Schengen. El adauga ca sunt „unele probleme care trebuie clarificate” cu Olanda și ca o delegație olandeza va fi invitata in Romania in acest sens. Premierul…

- Raportul misiunii voluntare de evaluare privind aderarea la Schengen care urmeaza sa fie prezentat miercuri la Bruxelles este unul „foarte pozitiv” pentru Romania, au declarat, marti, surse guvernamentale.