- Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania, a obtinut avizul Consiliului Concurentei pentru achizitia filialei romanesti a OTP Bank, cea mai mare banca din Ungaria. Pretul total al tranzactiei care urmeaza sa fie platit de Banca Transilvania este de 347,5 milioane de euro.Banca Transilvania…

- Care e prețul carburantului pe 1 iunie și unde gasești cea mai ieftina benzina in cursul zilei de sambata? Cea mai ieftina benzina standard costa sambata 6,95 lei litrul, fata de 7 lei litrul cat era vineri, si se gaseste la o statie Petrom din Bucuresti, str. Dr. Herescu Petre nr. 2A, sector 5. La…

- Au crescut investițiile imobiliare. Valoarea totala a investitiilor imobiliare inregistrate in Romania, in primul trimestru al acestui an, a fost de 202 milioane de euro, in crestere cu 69% fata de aceeasi perioada din 2023, se arata in raportul Colliers „CEE Investment Scene Q1 2024”, dat marti publicitatii.…

- Avem prețuri mari la electricitate! Romania are, de cateva zile, cele mai mari prețuri ale electricitații din Europa, mult mai mari decat țarile dezvoltare din Vest și de peste 10 ori mai mari, spre exemplu, decat cel din Scandinavia, transmite Economedia . Mai scumpi decat noi sunt croații și slovenii,…

- Pretul gazelor naturale pentru gospodariile din Romania (0,0563 EUR/kWh) a fost al 3-lea cel mai mic pret din UE si la jumatate fata de pretul mediu inregistrat la nivelul Uniunii (0,1125 EUR/kWh), arata comunicatul de presa al Ministerului Energiei. „Avem inca o confirmare ca schema de sprijin a consumatorilor…

- Ministrul a informat la o intalnire cu reprezentantii comnerciantilor de carburanti, ca guvernul, in cadrul sedintei de miercuri, a analizat in detaliu situatia de pe piata carburantilor. El a constatat ca este razboi, iar pe piata carburantilor sunt preturi de razboi, ceea ce inseamna o povara grea…

- Pretul bitcoin a fost volatil inainte de eveniment si a scazut cu aproximativ 4% saptamana aceasta, fiind tranzactionat in jur de 64.100 USD pe unitate, conform Coin Metrics. Din punct de vedere mecanic, injumatatirea in sine nu ar trebui sa afecteze pretul bitcoin pe termen scurt, dar multi investitori…